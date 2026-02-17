Одеса
Про товар
Ціни
Лейкопластир Алпе ніжний водостійкий
Лейкопластир Алпе ніжний водостійкий
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Європейська, 14
0.8 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ №10
Delta Medical Promotions AG
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
525.7 км
ПЛАСТИРЬ МЕДИЧНИЙ АЛПЕ НІЖНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ №10
Delta Medical Promotions AG
92,70
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню