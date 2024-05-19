БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМПН-4, №4 - Київ (638585) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Маргарита
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Вузівська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом