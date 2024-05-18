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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМПН-4, №4 - Дніпро (Дніпропетровськ) (638585) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
356,60
Економія: -90,43 грн
266,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
307,60
Економія: -77,95 грн
229,65 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
247,20 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
247,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
323,80
Економія: -82,07 грн
241,73 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом