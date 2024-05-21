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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір, №1 - Запоріжжя (499565) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -62,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
379,59
Економія: -57,25 грн
322,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
350,41
Економія: -37,19 грн
313,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
371,57
Економія: -51,73 грн
319,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
359,24
Економія: -28,53 грн
330,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
391,60
Економія: -43,04 грн
348,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
383,39
Економія: -52,77 грн
330,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
353,45
Економія: -33,28 грн
320,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
378,28
Економія: -41,84 грн
336,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
357,13
Економія: -38,41 грн
318,72 грн
Аптека №23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (2)
266,30
Економія: -34,70 грн
231,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
352,67
Економія: -35,04 грн
317,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
355,90
Економія: -36,02 грн
319,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
344,94
Економія: -26,21 грн
318,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
366,77
Економія: -41,88 грн
324,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
377,61
Економія: -45,25 грн
332,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
328,00
Економія: -47,47 грн
280,53 грн