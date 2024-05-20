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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір, №1 - Львів (499565) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
403,63
Економія: -3,58 грн
400,05 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: БМП-20, БМП-35, БМП-70 (1)
400,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
400,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
338,48
Економія: -22,26 грн
316,22 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
365,55
Економія: -32,05 грн
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
340,01
Економія: -20,86 грн
319,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (1)
409,74
Економія: -0,85 грн
408,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
341,01
Економія: -24,79 грн
316,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
392,72
Економія: -46,02 грн
346,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
405,02 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заболотів, пл. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
399,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворохта, вул. Галицького Данила, 153
Всього: упаковка (1)
403,36
Економія: -3,05 грн
400,31 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
404,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
400,86
Економія: -3,02 грн
397,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: БМП-20, БМП-35, БМП-70 (1)
347,34
Економія: -31,00 грн
316,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (1)
388,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зарічне, вул. Фестивальна, 21-А
Всього: упаковка (1)
402,63
Економія: -1,86 грн
400,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: БМП-20, БМП-35, БМП-70 (1)
384,95
Економія: -62,75 грн
322,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (1)
370,15
Економія: -23,17 грн
346,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
359,06
Економія: -34,44 грн
324,62 грн