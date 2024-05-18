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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набір, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (499565) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
378,86
Економія: -56,52 грн
322,34 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
347,34
Економія: -34,12 грн
313,22 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -62,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
378,00
Економія: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
364,27
Економія: -44,43 грн
319,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
360,64
Економія: -29,93 грн
330,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
357,35
Економія: -37,18 грн
320,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
382,63
Економія: -46,19 грн
336,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
360,24
Економія: -41,52 грн
318,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
394,10
Економія: -45,54 грн
348,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
384,39
Економія: -53,77 грн
330,62 грн
Аптека №23
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (2)
266,30
Економія: -34,70 грн
231,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
366,97
Економія: -42,08 грн
324,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
383,91
Економія: -51,55 грн
332,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
343,61
Економія: -24,88 грн
318,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
362,05
Економія: -42,44 грн
319,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
330,81
Економія: -50,28 грн
280,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
344,55
Економія: -26,92 грн
317,63 грн