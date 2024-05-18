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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ БМП-20, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (364960) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
111,84
Економія: -5,84 грн
106,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
86,72
Економія: -5,52 грн
81,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
111,09
Економія: -8,98 грн
102,11 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
111,24
Економія: -28,87 грн
82,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
111,63
Економія: -5,83 грн
105,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
117,34
Економія: -9,45 грн
107,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -19,72 грн
97,27 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
116,41
Економія: -4,99 грн
111,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
112,45
Економія: -6,65 грн
105,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (1)
108,74
Економія: -4,94 грн
103,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
108,94
Економія: -5,14 грн
103,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
111,30
Економія: -5,30 грн
106,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
109,25
Економія: -10,34 грн
98,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (2)
119,32
Економія: -18,18 грн
101,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
113,90
Економія: -14,76 грн
99,14 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
115,23
Економія: -7,43 грн
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
110,02
Економія: -11,01 грн
99,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (2)
110,92
Економія: -11,90 грн
99,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
112,89
Економія: -14,18 грн
98,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
119,22
Економія: -18,42 грн
100,80 грн