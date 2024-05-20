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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ велика, №1 - Львів (229828) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
173,99
Економія: -56,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -23,65 грн
117,34 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -34,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
140,50
Економія: -23,16 грн
117,34 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
Всього: упаковка (3)
161,99
Економія: -44,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 19
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Шевченка, 47-А
Всього: упаковка (1)
142,99
Економія: -25,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -27,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
Всього: упаковка (1)
143,99
Економія: -26,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -12,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -12,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка Тараса, 19
Всього: упаковка (2)
136,50
Економія: -19,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 15
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -39,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -29,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -16,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 69
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -39,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
150,99
Економія: -33,65 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -29,16 грн
117,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -30,16 грн
117,34 грн