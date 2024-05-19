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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ велика, №1 - Харків (229828) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
146,99
Економія: -29,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -19,13 грн
117,37 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -30,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
150,50
Економія: -33,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, бульв. Шевченка, 7/4
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -20,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Юності, 6
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -24,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
157,99
Економія: -40,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -22,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
170,99
Економія: -53,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -30,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -29,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
150,99
Економія: -33,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 69
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -39,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -23,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Гагаріна, 5
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -30,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -16,13 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
130,99
Економія: -13,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
124,99
Економія: -7,62 грн
117,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -12,13 грн
117,37 грн