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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ , №2 - Запоріжжя (167352) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
144,99
Економія: -21,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -24,98 грн
123,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (2)
145,99
Економія: -22,47 грн
123,52 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
80,00
Економія: -12,20 грн
67,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -32,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -32,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -13,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
154,99
Економія: -31,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
155,50
Економія: -31,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
159,50
Економія: -35,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
151,99
Економія: -28,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
146,99
Економія: -23,47 грн
123,52 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -17,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
139,99
Економія: -16,47 грн
123,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -12,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
140,99
Економія: -17,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
157,99
Економія: -34,47 грн
123,52 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -18,47 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -27,98 грн
123,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -33,47 грн
123,52 грн