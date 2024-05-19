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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ , №2 - Харків (167352) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
155,99
Економія: -32,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
150,99
Економія: -27,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -25,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (3)
140,99
Економія: -17,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (3)
149,50
Економія: -25,53 грн
123,97 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (2)
141,50
Економія: -17,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 38
Всього: упаковка (2)
166,99
Економія: -43,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
163,50
Економія: -39,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -21,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -27,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (4)
144,99
Економія: -21,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
Всього: упаковка (1)
152,99
Економія: -29,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Всього: упаковка (1)
154,50
Економія: -30,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 10
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -27,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
150,99
Економія: -27,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -32,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (1)
153,50
Економія: -29,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
Всього: упаковка (1)
142,50
Економія: -18,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -36,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
143,99
Економія: -20,02 грн
123,97 грн