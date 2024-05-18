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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ , №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (167352) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
146,99
Економія: -23,02 грн
123,97 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -17,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
154,99
Економія: -31,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
151,99
Економія: -28,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -13,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
157,99
Економія: -34,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
159,50
Економія: -35,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
155,50
Економія: -31,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -32,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -18,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -32,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
140,99
Економія: -17,02 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -12,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
139,99
Економія: -16,02 грн
123,97 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -20,53 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
158,99
Економія: -35,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
149,99
Економія: -26,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (1)
152,99
Економія: -29,02 грн
123,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -36,53 грн
123,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (2)
145,99
Економія: -22,02 грн
123,97 грн