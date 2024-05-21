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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Запоріжжя (289996) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
143,62
Економія: -22,92 грн
120,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
158,25
Економія: -19,33 грн
138,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -15,46 грн
145,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (2)
165,37
Економія: -14,83 грн
150,54 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
145,67
Економія: -22,70 грн
122,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
147,22
Економія: -14,85 грн
132,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
145,26
Економія: -12,49 грн
132,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (3)
146,15
Економія: -11,97 грн
134,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
144,05
Економія: -13,22 грн
130,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
130,62
Економія: -12,90 грн
117,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
153,61
Економія: -23,16 грн
130,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (3)
154,01
Економія: -21,64 грн
132,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
155,96
Економія: -22,72 грн
133,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
161,20
Економія: -28,59 грн
132,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
150,02
Економія: -15,46 грн
134,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
146,62
Економія: -16,34 грн
130,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (3)
129,37
Економія: -16,36 грн
113,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
130,33
Економія: -14,22 грн
116,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (1)
130,81
Економія: -18,79 грн
112,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
147,05
Економія: -13,74 грн
133,31 грн