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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Одеса (289996) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
128,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
152,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
142,23
Економія: -5,23 грн
137,00 грн
Єлизавета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (2)
137,80 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
137,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Ізабелла
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Таірівська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (2)
135,40 грн
Фармацевт копєйкін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (2)
137,80 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (3)
147,40 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Валенсія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
121,00 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (3)
155,85
Економія: -11,19 грн
144,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
Всього: упаковка (2)
158,79
Економія: -21,68 грн
137,11 грн