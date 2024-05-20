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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Львів (289996) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
133,20
Економія: -6,38 грн
126,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
161,12
Економія: -22,80 грн
138,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
156,01
Економія: -12,56 грн
143,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
149,48
Економія: -17,03 грн
132,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
144,87
Економія: -9,63 грн
135,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
127,78
Економія: -15,76 грн
112,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
145,66
Економія: -10,41 грн
135,25 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (3)
164,73
Економія: -13,64 грн
151,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (2)
158,07
Економія: -11,45 грн
146,62 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (2)
161,54
Економія: -14,16 грн
147,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
157,01
Економія: -9,78 грн
147,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
159,41
Економія: -18,68 грн
140,73 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -21,99 грн
125,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (2)
139,99
Економія: -14,48 грн
125,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (2)
160,06
Економія: -14,65 грн
145,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
142,24
Економія: -11,09 грн
131,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 34-А
Всього: упаковка (1)
143,96
Економія: -9,95 грн
134,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (1)
152,05
Економія: -18,99 грн
133,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
Всього: упаковка (1)
142,23
Економія: -12,08 грн
130,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (2)
155,61
Економія: -11,56 грн
144,05 грн