Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Харків (289996) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
161,34
Економія: -18,50 грн
142,84 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
157,60
Економія: -19,71 грн
137,89 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (2)
161,39
Економія: -12,61 грн
148,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
160,42
Економія: -15,62 грн
144,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (2)
161,22
Економія: -25,32 грн
135,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
144,75
Економія: -19,86 грн
124,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (1)
130,02
Економія: -18,00 грн
112,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (3)
131,87
Економія: -18,86 грн
113,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
154,44
Економія: -19,88 грн
134,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
142,98
Економія: -12,70 грн
130,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
154,73
Економія: -21,49 грн
133,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (3)
156,15
Економія: -23,78 грн
132,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
153,32
Економія: -22,87 грн
130,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
131,23
Економія: -13,51 грн
117,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
161,96
Економія: -29,35 грн
132,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
142,61
Економія: -11,78 грн
130,83 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (3)
143,09
Економія: -8,91 грн
134,18 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
147,61
Економія: -15,24 грн
132,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
148,04
Економія: -15,27 грн
132,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
145,25
Економія: -11,94 грн
133,31 грн