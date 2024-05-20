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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 1 м х 8 см 02х80х1, №1 - Львів (163952) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
24,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
33,60
Економія: -8,93 грн
24,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
24,72 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
28,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -9,40 грн
28,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
34,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
29,82
Економія: -5,15 грн
24,67 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -9,40 грн
28,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
32,91
Економія: -8,27 грн
24,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
34,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
34,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
24,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
34,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
34,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
32,69
Економія: -7,27 грн
25,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
34,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
24,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
34,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (3)
34,99 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -9,40 грн
28,60 грн