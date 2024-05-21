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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2 м х 8 см 02х80х2, №1 - Запоріжжя (163951) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
61,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
62,03
Економія: -7,12 грн
54,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
63,06
Економія: -9,36 грн
53,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
50,02 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
59,00
Економія: -11,00 грн
48,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
61,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -11,00 грн
48,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
71,00
Економія: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
61,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
61,81
Економія: -3,02 грн
58,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
61,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (4)
50,02 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
59,00
Економія: -11,00 грн
48,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
62,87
Економія: -11,65 грн
51,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
62,11
Економія: -12,19 грн
49,92 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -3,90 грн
53,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
62,94
Економія: -8,02 грн
54,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
61,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
63,16
Економія: -8,33 грн
54,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
59,06
Економія: -9,92 грн
49,14 грн