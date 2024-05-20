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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Львів (163947) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
62,97
Економія: -6,01 грн
56,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
55,58
Економія: -4,78 грн
50,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (4)
67,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (2)
67,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (2)
49,44 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 90
Всього: упаковка (2)
49,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: упаковка (1)
62,64
Економія: -6,69 грн
55,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Митрополита Володимира, 33-Б
Всього: упаковка (2)
62,78
Економія: -6,14 грн
56,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (2)
67,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (1)
67,99 грн