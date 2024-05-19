Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Харків (163947) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -16,00 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
71,56
Економія: -6,07 грн
65,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
58,47
Економія: -9,54 грн
48,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
73,05
Економія: -6,31 грн
66,74 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
75,00
Економія: -16,00 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (2)
72,48
Економія: -11,92 грн
60,56 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -16,00 грн
59,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (3)
58,00 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: упаковка (4)
69,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (7)
60,00 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (2)
63,50 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (3)
61,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
73,71
Економія: -7,25 грн
66,46 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (1)
57,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
61,72
Економія: -6,07 грн
55,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (3)
59,21
Економія: -2,61 грн
56,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
71,77
Економія: -8,15 грн
63,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
72,07
Економія: -6,66 грн
65,41 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (2)
75,00
Економія: -16,00 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
66,54
Економія: -11,93 грн
54,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (3)
71,90
Економія: -6,49 грн
65,41 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (4)
59,00 грн