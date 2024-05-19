БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Харків (163947) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Сатурн-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Магнолія
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Сатурн-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Магнолія
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13