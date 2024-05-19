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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Київ (162579) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (3)
113,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
101,50 грн
Галафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
107,10 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (2)
110,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: упаковка (1)
101,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (1)
113,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (1)
94,70 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
В інших містах:
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Всього: упаковка (5)
92,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (3)
111,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Всього: упаковка (2)
106,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Всього: упаковка (1)
110,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (1)
96,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом