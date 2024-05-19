БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Київ (162579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Галафарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Будемо здорові разом
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
В інших містах:
Будемо здорові разом
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1-А
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Бровари, вул. Шевченка Тараса, 14
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом