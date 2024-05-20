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БАНДАЖ (ТУТОР) НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 3013 розмір 2, №1 - Запоріжжя (354415) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
2045,20 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
2045,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
2045,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
2152,95 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (3)
1897,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
1770,06 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (3)
1770,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1962,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
1770,06 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
1877,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Всього: упаковка (1)
1897,20 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (2)
1897,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
1955,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
1962,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1380,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1770,06 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом