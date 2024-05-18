Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Левітана, 101 Всього: упаковка (1) 2045,20 грн Забронювати

Аптека enter Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1 Всього: упаковка (2) 2045,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1 Всього: упаковка (1) 2152,95 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється за 28 хв Графік роботи Тарутине, вул. Центральна, 61-З Всього: упаковка (1) 2045,20 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, вул. Навроцького, 23 Всього: упаковка (4) 1897,20 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, вул. Миколайчука, 9 Всього: упаковка (1) 1770,06 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, вул. Миколайчука, 9 Всього: упаковка (3) 1770,06 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 1962,90 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється за 28 хв Графік роботи Львів, вул. Леонтовича, 1 Всього: упаковка (1) 1770,06 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7 Всього: упаковка (1) 1877,70 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Цілодобово Дрогобич, вул. Шептицького, 9 Всього: упаковка (2) 1897,20 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29 Всього: упаковка (1) 1897,20 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Борислав, вул. Коваліва, 53 Всього: упаковка (1) 1955,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Виноградів, вул. Миру, 71 Всього: упаковка (1) 1962,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 1380,85 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, вул. Навроцького, 23 Всього: упаковка (1) 1770,06 грн