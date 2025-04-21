Бинт гіпсовий Ігар

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
32,43
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
35,05
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
33,72
Економія при броні: -1,98 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,78
Економія при броні: -2,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
35,07
Економія при броні: -2,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
9.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
32,59
Економія при броні: -1,99 грн
В містах поряд
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,75
Економія при броні: -1,27 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,50
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
98.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
98.6 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,10
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
37,20
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
99.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см №1
Ігар
12,98
Економія при броні: -0,73 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,89
Економія при броні: -1,41 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,70
Економія при броні: -1,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
107.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
107.6 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
29,75
Економія при броні: -1,59 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,59
Економія при броні: -1,85 грн