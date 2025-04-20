Бинт гіпсовий Ігар

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
53,90
Економія при броні: -20,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Львів, вул. Кульпарківська, 172
3.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Промислова, 50
12.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
23.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
24.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Львівська, 27-А
37.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
37,20
Економія при броні: -12,20 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
53,90
Економія при броні: -20,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
43.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
65.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 39
91.6 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Довга, 42
112.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 26
112.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 4
113.2 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
113.2 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
37,20
Економія при броні: -12,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 146
115.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
117.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 27/1
119.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар