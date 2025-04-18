Бинт гіпсовий Ігар

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
29,74
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,14
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
26,30
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,89
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,80
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,68
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,85
Економія при броні: -1,37 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,58
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,45
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
7.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,66
Економія при броні: -1,63 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
35,04
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,97
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,77
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,27
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,03
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,49
Економія при броні: -1,46 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,80
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
33,90
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,39
Економія при броні: -0,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
106.2 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
116.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
35,20
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
53,90
Економія при броні: -20,40 грн