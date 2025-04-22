Бинт гіпсовий Ігар

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см №1
Ігар
16,12
Економія при броні: -0,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,36
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,46
Економія при броні: -1,43 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,76
Економія при броні: -2,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,87
Економія при броні: -1,09 грн
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
34,24
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
25,09
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см №1
Ігар
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
24,96
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
32,71
Економія при броні: -2,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
123.8 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
123.9 км
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см №1
Ігар
БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см №1
Ігар