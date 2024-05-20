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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Одеса (160369) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
33,22
Економія: -5,40 грн
27,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
29,29
Економія: -3,41 грн
25,88 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
28,51
Економія: -3,60 грн
24,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
27,41
Економія: -2,50 грн
24,91 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
26,92
Економія: -2,01 грн
24,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
31,83
Економія: -6,92 грн
24,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (1)
28,30
Економія: -3,39 грн
24,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (3)
27,49
Економія: -2,32 грн
25,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
Всього: упаковка (1)
30,70
Економія: -5,79 грн
24,91 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (2)
32,28
Економія: -3,85 грн
28,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (6)
29,53
Економія: -4,17 грн
25,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
Всього: упаковка (1)
29,61
Економія: -4,70 грн
24,91 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (3)
31,22
Економія: -2,57 грн
28,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (2)
23,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
Всього: упаковка (1)
29,61
Економія: -4,70 грн
24,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
Всього: упаковка (1)
30,70
Економія: -5,79 грн
24,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (2)
23,37 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (3)
32,56
Економія: -3,86 грн
28,70 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (9)
23,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
Всього: упаковка (1)
31,50
Економія: -6,59 грн
24,91 грн