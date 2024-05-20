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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Львів (160369) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
38,10
Економія: -13,19 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
37,50
Економія: -12,59 грн
24,91 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Промислова, 50
Всього: упаковка (1)
34,20
Економія: -9,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -8,09 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
35,40
Економія: -10,49 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Львівська, 27-А
Всього: упаковка (1)
32,80
Економія: -7,89 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 36
Всього: упаковка (1)
34,20
Економія: -9,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -8,09 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
Всього: упаковка (1)
29,23
Економія: -4,32 грн
24,91 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (1)
29,61
Економія: -4,70 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
32,20
Економія: -7,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 39
Всього: упаковка (1)
35,32
Економія: -10,41 грн
24,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
23,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 26
Всього: упаковка (1)
33,90
Економія: -8,99 грн
24,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
26,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 129-А
Всього: упаковка (1)
28,40
Економія: -3,49 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 146
Всього: упаковка (1)
34,42
Економія: -9,51 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Будного Степана, 32-А
Всього: упаковка (1)
33,43
Економія: -8,52 грн
24,91 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
Всього: упаковка (1)
29,24
Економія: -4,33 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Всього: упаковка (1)
30,44
Економія: -5,53 грн
24,91 грн