БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Харків (160369) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (23)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1