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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Харків (160369) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
29,33
Економія: -4,04 грн
25,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
28,67
Економія: -2,59 грн
26,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
34,34
Економія: -5,72 грн
28,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
29,88
Економія: -4,68 грн
25,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
35,30
Економія: -10,39 грн
24,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (6)
29,62
Економія: -3,48 грн
26,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (3)
27,88
Економія: -2,61 грн
25,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
Всього: упаковка (1)
28,65
Економія: -3,43 грн
25,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
31,79
Економія: -2,73 грн
29,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
32,21
Економія: -7,30 грн
24,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (5)
29,58
Економія: -4,27 грн
25,31 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (6)
28,07
Економія: -2,81 грн
25,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Всього: упаковка (1)
31,83
Економія: -6,92 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
Всього: упаковка (1)
33,24
Економія: -8,33 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Всього: упаковка (1)
35,80
Економія: -10,89 грн
24,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (12)
30,90
Економія: -5,99 грн
24,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
32,28
Економія: -3,07 грн
29,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (10)
23,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (1)
34,50
Економія: -9,59 грн
24,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
Всього: упаковка (23)
28,04
Економія: -2,98 грн
25,06 грн