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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (160369) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
29,32
Економія: -3,93 грн
25,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (4)
27,37
Економія: -2,11 грн
25,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (6)
27,48
Економія: -2,22 грн
25,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (6)
28,27
Економія: -3,11 грн
25,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
30,92
Економія: -3,56 грн
27,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
26,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (4)
29,45
Економія: -4,18 грн
25,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
27,93
Економія: -2,67 грн
25,26 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (3)
29,22
Економія: -3,91 грн
25,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
35,11
Економія: -5,64 грн
29,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (12)
29,73
Економія: -4,60 грн
25,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (2)
34,29
Економія: -4,91 грн
29,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (4)
28,45
Економія: -3,25 грн
25,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (9)
27,29
Економія: -2,11 грн
25,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
Всього: упаковка (1)
29,50
Економія: -4,59 грн
24,91 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (12)
28,61
Економія: -3,36 грн
25,25 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (2)
28,10
Економія: -2,88 грн
25,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
23,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (2)
28,02
Економія: -2,82 грн
25,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
26,95
Економія: -1,78 грн
25,17 грн