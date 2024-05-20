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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Одеса (160368) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
26,24
Економія: -4,26 грн
21,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (3)
21,41
Економія: -2,51 грн
18,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (1)
27,20
Економія: -4,95 грн
22,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (2)
26,75
Економія: -4,11 грн
22,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
24,44
Економія: -2,19 грн
22,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
23,35
Економія: -2,52 грн
20,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
24,50
Економія: -2,25 грн
22,25 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
24,10
Економія: -1,85 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (11)
28,70
Економія: -6,45 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (1)
25,40
Економія: -3,15 грн
22,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (11)
17,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
26,89
Економія: -3,80 грн
23,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: упаковка (1)
24,44
Економія: -2,19 грн
22,25 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (3)
26,09
Економія: -2,14 грн
23,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (2)
17,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
Всього: упаковка (10)
29,90
Економія: -7,65 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
Всього: упаковка (11)
29,90
Економія: -7,65 грн
22,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (7)
21,00
Економія: -2,26 грн
18,74 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (3)
21,43
Економія: -2,56 грн
18,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (3)
22,09
Економія: -2,36 грн
19,73 грн