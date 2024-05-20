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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Львів (160368) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
30,30
Економія: -8,05 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
33,61
Економія: -11,36 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Кульпарківська, 172
Всього: упаковка (2)
29,90
Економія: -7,65 грн
22,25 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
30,51
Економія: -8,26 грн
22,25 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
Всього: упаковка (1)
29,50
Економія: -7,25 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (6)
31,80
Економія: -9,55 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Львівська, 27-А
Всього: упаковка (1)
29,30
Економія: -7,05 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
Всього: упаковка (2)
29,50
Економія: -7,25 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
Всього: упаковка (1)
26,20
Економія: -3,95 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (10)
31,94
Економія: -9,69 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (4)
28,93
Економія: -6,68 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 11
Всього: упаковка (8)
29,90
Економія: -7,65 грн
22,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
22,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (5)
26,50
Економія: -4,25 грн
22,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (10)
18,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Будного Степана, 32-А
Всього: упаковка (1)
27,14
Економія: -4,89 грн
22,25 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (3)
26,13
Економія: -3,88 грн
22,25 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
Всього: упаковка (1)
24,93
Економія: -2,68 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Героїв Крут, 3-А
Всього: упаковка (1)
32,60
Економія: -10,35 грн
22,25 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 10
Всього: упаковка (1)
26,50
Економія: -4,25 грн
22,25 грн