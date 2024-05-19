БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Харків (160368) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1