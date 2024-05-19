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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Харків (160368) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
21,82
Економія: -3,01 грн
18,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
21,11
Економія: -2,23 грн
18,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
28,20
Економія: -5,95 грн
22,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (5)
21,04
Економія: -2,09 грн
18,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (3)
20,86
Економія: -1,95 грн
18,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (4)
22,34
Економія: -3,43 грн
18,91 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Всього: упаковка (1)
31,80
Економія: -9,55 грн
22,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
22,73
Економія: -1,83 грн
20,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
Всього: упаковка (12)
30,51
Економія: -8,26 грн
22,25 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (2)
22,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Всього: упаковка (11)
31,80
Економія: -9,55 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
25,10
Економія: -2,85 грн
22,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (2)
22,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
27,41
Економія: -5,16 грн
22,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (12)
27,70
Економія: -5,45 грн
22,25 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 17
Всього: упаковка (22)
20,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (6)
17,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
25,67
Економія: -2,44 грн
23,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
Всього: упаковка (15)
22,88
Економія: -2,43 грн
20,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (2)
22,94
Економія: -2,03 грн
20,91 грн