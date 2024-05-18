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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (160368) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (9)
17,54 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
20,94
Економія: -2,16 грн
18,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
17,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (3)
22,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (2)
17,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
22,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (11)
20,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (4)
20,85
Економія: -2,04 грн
18,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (12)
17,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (2)
22,93 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (14)
17,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
25,14
Економія: -2,89 грн
22,25 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
22,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
27,41
Економія: -5,16 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 29-М
Всього: упаковка (10)
29,90
Економія: -7,65 грн
22,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Всього: упаковка (11)
30,72
Економія: -8,47 грн
22,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
23,48
Економія: -2,35 грн
21,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (2)
22,93
Економія: -2,10 грн
20,83 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (15)
22,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
22,25 грн