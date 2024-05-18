БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (160368) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 29-М
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2