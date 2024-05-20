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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Одеса (160367) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
14,24
Економія: -1,70 грн
12,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
17,83
Економія: -2,77 грн
15,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -1,64 грн
13,36 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
16,17
Економія: -1,85 грн
14,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (1)
16,01
Економія: -1,75 грн
14,26 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (4)
16,40
Економія: -1,99 грн
14,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (12)
16,60
Економія: -4,18 грн
12,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (11)
11,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (1)
13,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
13,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (2)
13,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (4)
16,70
Економія: -1,88 грн
14,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (20)
18,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (12)
18,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (2)
9,39 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (3)
4,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
15,90
Економія: -1,59 грн
14,31 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
14,21
Економія: -1,53 грн
12,68 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (12)
15,04 грн