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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Львів (160367) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
14,60
Економія: -2,18 грн
12,42 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
13,90
Економія: -1,48 грн
12,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Всього: упаковка (8)
15,09 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (3)
15,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (3)
14,80
Економія: -2,38 грн
12,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (1)
14,80
Економія: -2,38 грн
12,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
17,52
Економія: -1,63 грн
15,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
Всього: упаковка (12)
16,60
Економія: -4,18 грн
12,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (2)
16,93
Економія: -2,57 грн
14,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
14,22
Економія: -1,80 грн
12,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (4)
16,91
Економія: -2,60 грн
14,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (7)
15,92
Економія: -3,50 грн
12,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
16,62
Економія: -2,02 грн
14,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
16,61
Економія: -2,15 грн
14,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
15,49
Економія: -1,16 грн
14,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
14,72
Економія: -1,36 грн
13,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
14,02
Економія: -1,48 грн
12,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (11)
11,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
17,71
Економія: -2,65 грн
15,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
18,19
Економія: -2,29 грн
15,90 грн