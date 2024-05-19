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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Харків (160367) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (2)
6,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
Всього: упаковка (1)
12,96
Економія: -0,54 грн
12,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
17,80
Економія: -1,90 грн
15,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (8)
13,65 грн
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (12)
15,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (1)
18,92
Економія: -2,75 грн
16,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (3)
6,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
14,07
Економія: -1,39 грн
12,68 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
14,00
Економія: -4,00 грн
10,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (12)
18,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (20)
18,84 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (3)
4,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (2)
9,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
17,90
Економія: -2,00 грн
15,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -1,69 грн
14,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (2)
13,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (4)
16,91
Економія: -2,09 грн
14,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
13,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (1)
13,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (11)
11,84 грн