Київ
Про товар
Ціни
Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
61.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1922,82
Економія при броні:
-81,07 грн
1841,75
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
108.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2174,85
Економія при броні:
-129,12 грн
2045,73
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
117.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1846,22
Економія при броні:
-108,95 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1867,87
Економія при броні:
-130,60 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
138.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1849,54
Економія при броні:
-112,27 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
152.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1886,23
Економія при броні:
-84,38 грн
1801,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
165.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1949,36
Економія при броні:
-70,80 грн
1878,56
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2008,28
Економія при броні:
-94,99 грн
1913,29
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1373,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
185.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1976,33
Економія при броні:
-73,99 грн
1902,34
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
186.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1833,17
Економія при броні:
-87,04 грн
1746,13
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, шосе Нове, 52
189.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1376,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
191.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1983,21
Економія при броні:
-80,87 грн
1902,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
191.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1871,38
Економія при броні:
-105,25 грн
1766,13
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1321,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
195.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2181,67
Економія при броні:
-79,23 грн
2102,44
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
196.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2181,12
Економія при броні:
-152,31 грн
2028,81
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
196.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1835,05
Економія при броні:
-97,78 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 55
197.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2070,79
Економія при броні:
-98,70 грн
1972,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
197.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1917,09
Економія при броні:
-89,27 грн
1827,82
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню