Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1861,76
Економія при броні:
-124,49 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2171,30
Економія при броні:
-104,68 грн
2066,62
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2014,05
Економія при броні:
-100,76 грн
1913,29
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Марсельська, 60
98.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1764,30
Економія при броні:
-76,90 грн
1687,40
грн
Забронювати
Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
109.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1562,50
грн
Забронювати
Меліса
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Скісна, 10
109.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1562,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2041,35
Економія при броні:
-128,06 грн
1913,29
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
115.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1340,60
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
116.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2223,09
Економія при броні:
-121,65 грн
2101,44
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1814,27
Економія при броні:
-77,00 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
123.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2235,13
Економія при броні:
-131,70 грн
2103,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 37
123.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2254,36
Економія при броні:
-151,92 грн
2102,44
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
143.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1828,76
Економія при броні:
-91,49 грн
1737,27
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1315,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1912,46
Економія при броні:
-109,62 грн
1802,84
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
149.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1320,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1922,06
Економія при броні:
-119,22 грн
1802,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
152.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2069,20
Економія при броні:
-116,01 грн
1953,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
162.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1843,43
Економія при броні:
-106,16 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
163.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2010,97
Економія при броні:
-97,68 грн
1913,29
грн
Забронювати
Показати більше
