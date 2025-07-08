Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg

Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1182,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимир, вул. Ковельська, 146
115.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1764,30
Економія при броні: -15,50 грн
1748,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1953,19
Економія при броні: -97,96 грн
1855,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
125.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1910,44
Економія при броні: -64,07 грн
1846,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 55
153.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2100,52
Економія при броні: -136,16 грн
1964,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Духновича, 1
162.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1938,39
Економія при броні: -85,24 грн
1853,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64/1
181.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1764,30
Економія при броні: -15,50 грн
1748,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
184.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1813,05
Економія при броні: -84,62 грн
1728,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
207.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2052,75
Економія при броні: -224,34 грн
1828,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
223.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1844,13
Економія при броні: -241,81 грн
1602,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
227.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1955,77
Економія при броні: -119,37 грн
1836,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
230.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2086,13
Економія при броні: -258,77 грн
1827,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
379.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1911,90
Економія при броні: -74,61 грн
1837,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1936,20
Економія при броні: -102,33 грн
1833,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
438.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1891,73
Економія при броні: -61,85 грн
1829,88 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1447,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
446.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1926,46
Економія при броні: -96,27 грн
1830,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, шосе Нове, 52
446.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1262,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
448.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1950,92
Економія при броні: -119,41 грн
1831,51 грн
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