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Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Львів
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1182,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимир, вул. Ковельська, 146
115.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1764,30
Економія при броні:
-15,50 грн
1748,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1953,19
Економія при броні:
-97,96 грн
1855,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
125.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1910,44
Економія при броні:
-64,07 грн
1846,37
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 55
153.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2100,52
Економія при броні:
-136,16 грн
1964,36
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Духновича, 1
162.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1938,39
Економія при броні:
-85,24 грн
1853,15
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64/1
181.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1764,30
Економія при броні:
-15,50 грн
1748,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1250,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
184.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1813,05
Економія при броні:
-84,62 грн
1728,43
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
207.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2052,75
Економія при броні:
-224,34 грн
1828,41
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
223.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1844,13
Економія при броні:
-241,81 грн
1602,32
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
227.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1955,77
Економія при броні:
-119,37 грн
1836,40
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
230.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2086,13
Економія при броні:
-258,77 грн
1827,36
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
379.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1911,90
Економія при броні:
-74,61 грн
1837,29
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1936,20
Економія при броні:
-102,33 грн
1833,87
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
438.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1891,73
Економія при броні:
-61,85 грн
1829,88
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1447,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
446.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1926,46
Економія при броні:
-96,27 грн
1830,19
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, шосе Нове, 52
446.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1262,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
448.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1950,92
Економія при броні:
-119,41 грн
1831,51
грн
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