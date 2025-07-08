Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1953,27
Економія при броні: -116,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1905,93
Економія при броні: -69,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1908,75
Економія при броні: -78,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1812,52
Економія при броні: -83,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1954,66
Економія при броні: -116,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2028,56
Економія при броні: -191,93 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1850,59
Економія при броні: -253,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1914,52
Економія при броні: -85,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
8.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1810,95
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
9.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1871,42
Економія при броні: -116,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1903,21
Економія при броні: -72,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
9.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1996,55
Економія при броні: -168,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
9.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1625,86
Економія при броні: -63,46 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
10.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1995,63
Економія при броні: -75,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
10.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2089,22
Економія при броні: -260,80 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
12.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1865,95
Економія при броні: -271,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
12.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1849,01
Економія при броні: -215,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
19.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1914,30
Економія при броні: -86,88 грн