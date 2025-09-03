Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Новаплюс Т 380 Аg нормал Сu 380+Аg
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1895,43
Економія при броні:
-92,59 грн
1802,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2043,09
Економія при броні:
-89,90 грн
1953,19
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1320,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1904,67
Економія при броні:
-101,83 грн
1802,84
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1315,30
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1842,90
Економія при броні:
-105,63 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1840,81
Економія при броні:
-103,54 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1995,78
Економія при броні:
-82,49 грн
1913,29
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2125,05
Економія при броні:
-96,24 грн
2028,81
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1854,08
Економія при броні:
-116,81 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1851,46
Економія при броні:
-114,19 грн
1737,27
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1915,54
Економія при броні:
-112,70 грн
1802,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1806,76
Економія при броні:
-69,49 грн
1737,27
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
2198,71
Економія при броні:
-132,09 грн
2066,62
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
107.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1320,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
113.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1315,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1921,16
Економія при броні:
-118,32 грн
1802,84
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1173,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
124.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1874,77
Економія при броні:
-71,93 грн
1802,84
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
124.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ NOVAPLUS T 380 Ag NORMAL (Cu 380+Ag) №1
Eurogine
1898,43
Економія при броні:
-93,60 грн
1804,83
грн
Забронювати
