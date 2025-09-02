Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu
Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3106,00
Економія при броні:
-58,00 грн
3048,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3106,00
Економія при броні:
-58,00 грн
3048,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4010,76
Економія при броні:
-153,14 грн
3857,62
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
66.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3502,05
Економія при броні:
-132,08 грн
3369,97
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
67.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3977,17
Економія при броні:
-194,28 грн
3782,89
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3704,07
Економія при броні:
-219,58 грн
3484,49
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
67.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3544,20
Економія при броні:
-189,16 грн
3355,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
68.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3552,40
Економія при броні:
-197,26 грн
3355,14
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4146,06
Економія при броні:
-288,44 грн
3857,62
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
68.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4297,27
Економія при броні:
-297,47 грн
3999,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3882,35
Економія при броні:
-238,76 грн
3643,59
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
70.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3537,36
Економія при броні:
-195,15 грн
3342,21
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
126.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4194,07
Економія при броні:
-194,17 грн
3999,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
186.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3814,90
Економія при броні:
-261,75 грн
3553,15
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
186.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3948,27
Економія при броні:
-165,38 грн
3782,89
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3184,00
Економія при броні:
-60,00 грн
3124,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4647,22
Економія при броні:
-284,14 грн
4363,08
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
249.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4286,52
Економія при броні:
-285,87 грн
4000,65
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
251.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3437,40
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3932,70
грн
Забронювати
