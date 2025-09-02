Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu

Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3106,00
Економія при броні: -58,00 грн
3048,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3106,00
Економія при броні: -58,00 грн
3048,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4010,76
Економія при броні: -153,14 грн
3857,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
66.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3502,05
Економія при броні: -132,08 грн
3369,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
67.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3977,17
Економія при броні: -194,28 грн
3782,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3704,07
Економія при броні: -219,58 грн
3484,49 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
67.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3544,20
Економія при броні: -189,16 грн
3355,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
68.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3552,40
Економія при броні: -197,26 грн
3355,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4146,06
Економія при броні: -288,44 грн
3857,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
68.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4297,27
Економія при броні: -297,47 грн
3999,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3882,35
Економія при броні: -238,76 грн
3643,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
70.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3537,36
Економія при броні: -195,15 грн
3342,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
126.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4194,07
Економія при броні: -194,17 грн
3999,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
186.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3814,90
Економія при броні: -261,75 грн
3553,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
186.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3948,27
Економія при броні: -165,38 грн
3782,89 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3184,00
Економія при броні: -60,00 грн
3124,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4647,22
Економія при броні: -284,14 грн
4363,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
249.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4286,52
Економія при броні: -285,87 грн
4000,65 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
251.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3437,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3932,70 грн
ГоловнаКошикОбране