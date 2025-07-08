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Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu
Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu
Одеса
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
254.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
254.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 20:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3156,00
Економія при броні:
-59,00 грн
3097,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
254.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
255.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
255.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
255.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
255.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
276.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
305.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3519,67
Економія при броні:
-149,70 грн
3369,97
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
310.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
340.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 17:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
340.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
341.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
342.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60
грн
Забрати 09.07 після 19:00
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