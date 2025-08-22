Київ
Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu
Миколаїв
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
163.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4204,12
Економія при броні:
-204,22 грн
3999,90
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3189,00
Економія при броні:
-60,00 грн
3129,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
195.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3575,55
Економія при броні:
-205,58 грн
3369,97
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3106,00
Економія при броні:
-58,00 грн
3048,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
259.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3958,92
Економія при броні:
-176,03 грн
3782,89
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
260.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3717,41
Економія при броні:
-164,26 грн
3553,15
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3106,00
Економія при броні:
-58,00 грн
3048,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
2977,00
Економія при броні:
-56,00 грн
2921,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
2747,00
Економія при броні:
-26,00 грн
2721,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
281.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4115,05
Економія при броні:
-257,43 грн
3857,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
281.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4044,08
Економія при броні:
-261,19 грн
3782,89
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
284.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3582,71
Економія при броні:
-240,50 грн
3342,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
284.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3852,32
Економія при броні:
-208,73 грн
3643,59
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
285.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3553,31
Економія при броні:
-198,27 грн
3355,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
285.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3563,53
Економія при броні:
-208,39 грн
3355,14
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
285.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4063,87
Економія при броні:
-206,25 грн
3857,62
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
285.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
4276,77
Економія при броні:
-276,97 грн
3999,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
286.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3728,58
Економія при броні:
-244,09 грн
3484,49
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
388.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3061,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
397.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3633,00
грн
Забронювати
