Контрацептив внутрішньоматковий Голд Т нормал Сu 375+Аu
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,80
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Фрідріховська, 5-А
160.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
254.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3419,70
Економія при броні: -190,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
408.0 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
417.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Набережна, 3
418.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
421.5 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
422.2 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 26
422.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 27
422.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
423.7 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
423.8 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
423.9 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володарка, вул. Армійська, 4
426.6 км
КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ GOLD T NORMAL (Cu 375+Au) №1
Eurogine
3302,60 грн