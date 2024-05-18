БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (76817) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Будь здоровий
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58