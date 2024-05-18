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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (76817) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
7,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (2)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (7)
10,10
Економія: -2,21 грн
7,89 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
6,40
Економія: -0,19 грн
6,21 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (4)
10,90
Економія: -3,45 грн
7,45 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (7)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Всього: упаковка (2)
10,90
Економія: -3,45 грн
7,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (3)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
Всього: упаковка (4)
10,90
Економія: -3,45 грн
7,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
10,90
Економія: -3,45 грн
7,45 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
8,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
11,00
Економія: -0,33 грн
10,67 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
10,90
Економія: -3,45 грн
7,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
11,00
Економія: -0,33 грн
10,67 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
8,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (6)
10,90
Економія: -3,01 грн
7,89 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (5)
10,10
Економія: -3,14 грн
6,96 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (3)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн