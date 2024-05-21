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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Запоріжжя (76816) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (4)
8,95
Економія: -1,18 грн
7,77 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (14)
9,53
Економія: -1,23 грн
8,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
8,12
Економія: -1,17 грн
6,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
8,13
Економія: -0,70 грн
7,43 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (8)
8,22
Економія: -1,09 грн
7,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
9,44
Економія: -1,63 грн
7,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (3)
8,35
Економія: -0,71 грн
7,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (2)
3,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
Всього: упаковка (1)
3,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Снігурівка, вул. Суворова, 25/1
Всього: упаковка (2)
4,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
6,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (7)
9,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (1)
5,25 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
12,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
3,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
8,30
Економія: -1,26 грн
7,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (3)
5,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (1)
2,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
3,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (2)
4,56 грн