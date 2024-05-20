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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Одеса (76816) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
6,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
7,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
7,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (3)
7,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
6,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
6,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (2)
7,90 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
6,13 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
6,19 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
4,82 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
5,79 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
5,79 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (2)
6,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
8,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (12)
7,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
7,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
Всього: упаковка (2)
7,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (4)
6,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (3)
5,25 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
3,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (1)
2,56 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (1)
5,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Снігурівка, вул. Суворова, 25/1
Всього: упаковка (2)
4,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (7)
9,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
6,00 грн