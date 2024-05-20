БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Одеса (76816) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Снігурівка, вул. Суворова, 25/1
D.s.
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А